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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Adreslerde yapılan aralamalarda 543 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 3,5 litre sıvı madde ile 8 kilo 172 gram katkı maddesi, 1 hassas terazi, 1 sıvı ölçer terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 6 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, zanlılar S.B. ve R.Ü. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü ve Eskişehir mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

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