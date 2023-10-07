Yenileme çalışmaları tamamlanan Pendik Stadı'nda bu sezon ilk maçına çıkan Pendikspor, 4. yenilgisini yaşadı. Henüz galibiyet elde edemeyen kırmızı-beyazlı takımın 4 puanı bulunuyor. İkinci galibiyetini alan Sivasspor ise puanını 10'a çıkardı.

İlk yarı

4. dakikada EMS Yapı Sivasspor öne geçti. Sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında Lusamba'ya çarpıp havalanan top, yere temas edip Serkan Asan'ın önünde sektikten sonra ceza sahası içinde Barrow'un önünde kaldı. Bu oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

24. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Burak Kapacak'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Manaj'ın kafasına çarpıp kaleye yönelen topu son anda kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

EMS Yapı Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

48. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

56. dakikada Gökcan Kaya'nın sağdan ortasında Çekiçi'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda Ali Şaşal Vural şık bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

57. dakikada EMS Yapı Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Emrah Başsan'ın son çizgiye yakın bir noktadan pasında Manaj'ın altıpasın sağından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

68. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor golü buldu. Gökcan Kaya'nın uzun pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Erencan Yardımcı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

74. dakikada Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün pasında topla buluşan Gökcan Kaya'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlara gitti: 2-2.

76. dakikada EMS Yapı Sivasspor tekrar öne geçti. Saiz'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Appindangoye, dönen topa yaptığı sert vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 2-3.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları sonuçlandıramadı ve Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Pendik Stadı'nda bu sezon ilk maçına çıkan Pendikspor, 4. yenilgisini yaşadı. Henüz galibiyet elde edemeyen kırmızı-beyazlı takımın 4 puanı bulunuyor. İkinci galibiyetini alan Sivasspor ise puanını 10'a çıkardı.

Stat: Pendik

Hakemler: Turgut Doman, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Çekiçi, Midtsjö, Thuram

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow, Manaj

Gol: Dk. 4 Barrow (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 35 Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor)