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27. dakikada Emrah Başsan, orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

14. dakikada sağ kanattan Charisis'in ortaladığı top doğrudan ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda altıpasta topa hamle yapan Manaj'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.

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