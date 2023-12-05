Sivassporlu savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa sert açıklamalarda bulundu.

Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? diyerek düşüncelerini dile getiren Caner Osmanpaşa şunları kaydetti:

"İki takım mı yarışıyor lig de?"

"Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İki takım mı yarışıyor ligde. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Her hafta bir pozisyon. Dün de Pendikspor'a aynısı yapıldı. Bizim ekmek paramız yok mu? Mücadelemiz yok mu? O zaman biz sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar bizi."

"Gollerde problem var"

"İlk gol hariç bütün gollerde problem var. Bütün Anadolu takımlarına aynısı yapılıyor. Böyle mi artacak ligin kalitesi. Özür diliyorum sinirliyim. Aramızda 150 milyon euroluk fark var. Fenerbahçe ile alakası yok söylediklerimin. Biz nasıl kazanacağız? Bu pozisyonlar olduğunda bunları da vermezlerse nasıl kazanacağız? Bir kere VAR çağırmadı. Bu lig iki takım çekişsin diye değil?"