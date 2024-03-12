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Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği "Son Akşam Yemeği" filminde Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.

"Son Akşam Yemeği" kasımda Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde, aralıkta da MİKTA Film Festivali'nde gösterime sunulmuştu.

Toplam 37 filmin gösterileceği 8 Mart'ta başlayan festivalde, 4 festival söyleşisi, 25 film sohbeti ve 4 müzik akşamı etkinliği yer alacak.

Açılış törenine onur ödüllerini alan sanatçıların yanı sıra Nürnberg Anakent Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Kültür Belediye Başkanı Julia Lehner ile Türkiye ve Almanya'dan sanatçılar katıldı.

Festivalde onur ödülleri ise çok kültürlü sinema sanatına uluslararası düzeydeki katkıları dolayısıyla sinema oyuncuları Iris Berben ve Hale Soygazi'ye verildi.

Nürnberg Tafelhalle'de düzenlenen galada, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen " Son Akşam Yemeği " filmi izleyiciye sunuldu.

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