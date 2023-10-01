Haber: Damla Oya Erman

Cadılar Bayramı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir coşkuyla kutlanan, korku, eğlence ve geleneklerin harmanlandığı bir tatil olarak bilinir. Peki, Cadılar Bayramı nedir ve nasıl başlamıştır?

Cadılar Bayramı nedir?

Cadılar Bayramı, özellikle 31 Ekim'de kutlanan ve çoğunlukla kostüm giyilerek dolaşılan bir tatildir. Bu gün, özellikle çocuklar için bir şeker avıdır. Evlerin kapıları çalınır ve "şaka mı, şeker mi?" sorusuyla karşılaşılır. Eğer çocuklar şeker isterlerse, ev sahipleri genellikle şeker veya çikolata verirler. Şaka istenirse, çocuklar eğlenceli numaralar yaparlar. Cadılar Bayramı ayrıca korku filmleri izlemek, kabak oyduğu ve evlerin dekore edildiği bir dönemi de işaret eder.

Cadılar Bayramı nasıl başlamıştır?

Cadılar Bayramı'nın kökenleri, binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Başlangıçta, Keltiler tarafından Samhain olarak adlandırılan ve ölülerin ruhlarının dünyaya geri döndüğü bir pagan festivali olarak kutlanıyordu. Bu dönemde insanlar, hayvanlarını kurban eder ve ateşler yakardı. Aynı zamanda, cadılar ve kötü ruhlarla başa çıkmak için koruyucu kostümler giyerlerdi.

Cadılar Bayramı, Hristiyanlıkla birleştiğinde, 1 Kasım'da kutlanan Azizler Günü'nün öncesine denk getirildi. Bu nedenle 31 Ekim, Azizler Günü öncesinde ölülerin ruhlarının dolaştığı bir gün olarak kabul edildi.

Cadılar Bayramı'nın Amerika'da popülerleşmesi, 19. yüzyılda İrlandalı ve İskoç göçmenlerin bu geleneklerini Amerika'ya getirmesiyle başladı. Daha sonra 20. yüzyılda Cadılar Bayramı, çocuklar için eğlenceli bir tatil haline geldi ve kostüm giyme geleneği yaygınlaştı.

Bugün, Cadılar Bayramı, Amerika'da olduğu gibi birçok ülkede büyük bir eğlence ve ticaret etkinliği haline geldi. Cadılar Bayramı kostümleri, süslemeleri ve şekerlemeleri, dükkan raflarını doldururken, insanlar bu özel günü kutlamak ve korku dolu eğlenceye katılmak için bir araya gelirler.

Sonuç olarak, Cadılar Bayramı sonbaharın büyülü bir dönemini temsil eder ve tarih boyunca farklı kültürlerin geleneklerinin birleşiminden ortaya çıkmış bir tatildir. Cadılar Bayramı, her yaştan insan için eğlenceli bir etkinlik sunar ve korkuyla eğlenceyi bir araya getirir. Bu yıl Cadılar Bayramı'na hazır olun ve kostümlerinizi şimdiden planlamaya başlayın!