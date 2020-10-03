Ağaoğlu: 36 saat içinde belli olacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer gerçekleştiği zaman ismini açıklamanın doğru olacağını belirten Ağaoğlu, “36 saati bekleyelim 36 gün ya da 36 ay demiyorum. 36 saat içerisinde kimin geldiğini kimin gittiğini herkes görecek” dedi.

“FORVET TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZEREYİZ”

Transfer süresinin bitimine 3 günlük bir süre kaldığını söyleyen Ağaoğlu, “Yolların ayrılacağı isimler için fazla bir zaman yok. Zaten şu anda bir forvet transferini gerçekleştirmek üzereyiz. İşler yolunda gider, bizim şartlarımızı kabul ettikleri taktirde önümüzdeki 36 saat içerisinde bir stoper transferi gerçekleştireceğiz. Kadrodaki yabancı sayısının fazla olması sebebiyle belki kadrodan biri ile vedalaşıp bir transferi gündeme alabiliriz” şeklinde konuştu.

“PENALTI POZİSYONUNDAN ÖNCE ELLE OYNAMA VARDI”

Gaziantep FK maçında VAR incelemesinin ardından verilen penaltı kararı ile ilgili pozisyondan önce elle oynama olduğunu dile getiren Ahmet Ağaoğlu, maçta yaşanan gerginlik ile ilgili fikrinin olmadığını ifade etti.

Takımdan genel anlamda memnun olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Maçı dışardan izlediğim için yaşanan karışıklıkları göremedim. Ne olduğu konusunda fikrim yok. Garip bir penaltı pozisyonu. Pozisyon öncesinde bariz bir elle oynama var. Ben tekrar tekrar izledim. Milli takım arasından sonra güçlenerek farklı bir şekilde geleceğiz. Nereden bakarsak bakalım 36 maç daha oynayacağız. Takımdan memnunum, biraz sistem değişikliği var bu adaptasyon süreci belirli bir süre alacak. Her şeye rağmen topu iyi kullanan bir takımız. Maçın ilk dakikasında pozisyona giren bir Trabzonspor vardı” ifadelerini kullandı.

“EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYIP YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Ağaoğlu hakem Fırat Aydınus’un penaltı kararı ile ilgili de konuyu uzmanların değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Takım olarak eksiklikleri tamamladıktan sonra zirve yarışında mücadele vereceklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Herkesin saha içerisinde gördüğü şeyi bana sormayın, ben söyleyince üst üste sportmenlik dışı hareket ya da ciddi para cezaları ile karşılaşıyoruz. Bunun için hakem yorumcuları var. Hakem hocaları, merkez hakem kurulu var. Onların yorumlayacağı şeyler bunlar. Herkesin gözünün önünde olan şeyi benim dile getirmeme gerek, yok herkesin dile getirmesi lazım. Çünkü bunlar üst üste yapıldığı zaman herkesin canını yakan şeyler olarak ortaya çıkıyor. Biz kendi önümüze bakarak eksiklerimizi tamamlayacağız. Kendi eksikliklerimizi tamamladıktan sonra zirve yarışının içerisinde mücadele eden bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz.”