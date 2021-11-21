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Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi  

Pjanic, Batshuayi ve Teixeira gibi yıldızları transfer edip, Ghezzal ve Rosier'in bonservisini alan Beşiktaş, yerli piyasasının da gözde isimleri olarak lanse edilen Salih, Umut ve Kenan'ı da alarak sezon başında transfer şov yapmıştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2021 Pazar 11:53
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Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi  

Lige de çok iyi bir başlangıç yaparak giren siyah beyazlılar herkese korku salarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başladığı 15 Eylül tarihinden itibaren rüzgar tamamen tersine döndü. Ligde ilk dört maçı gol yemeden geçen Beşiktaş, Dortmund maçıyla daldığı lig ve Avrupa girdabından çıkamayıp, adeta yenilgilere boğuldu.

15 Eylül'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de 9 maç yapan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, mağlubiyet rekoru kırarak tam 9 karşılaşmayı kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta da yenilen siyah beyazlılar, ligde de (son 3 maç arka arkaya olmak üzere) 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş bu süreçte 13 maçta 29 gol yerken, rakip ağlara sadece 16 gol atabildi.

İşte Beşiktaş'ın bu sezon 15 Eylül'den öncesi ve sonrası:

15 Eylül'den önce

Ligde 4 maç: 3 galibiyet - 1 beraberlik. Atılan gol 7 - Yenilen gol 0

15 Eylül'den sonra

Ligde 9 maç: 3 galibiyet - 1 beraberlik - 5 mağlubiyet. Atılan gol 14 - Yenilen gol 17

Şampiyonlar Ligi'nde: 4 maç - 4 mağlubiyet. Atılan gol 2 - Yenilen gol 12

SERGEN YALÇIN TOPU OYUNCULARA ATTI

Kazanmayı unutan Beşiktaş'ın, Sporting CP'ye karşı deplasmanda alınan 4-0'lık mağlubiyet de eklendiğinde, üst üste 4 maçta da yenildiği çok sık rastlanan bir durum değil.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın liderliğinde ve daha kısıtlı bir kadro ile geçen sezon şampiyonluğu yakalayan siyah beyazlılar, bu sezonki geniş kadrodan çok daha fazla umutluydu. Ancak; kağıt üzerine yazılan parıltılı kadro, bir türlü istenen oyunu oynayamadı. Geçen sezon önde şok baskı ve kapılan toplarla atılan hızlı gollere alışan taraftarlar, bu sezon daha iyi bir performansı beklerken, bir - iki maçtaki 10-15 dakikalık bölümler haricinde iyi futbol oynayan bir takım seyredemedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, önceki mağlubiyetleri yaşanan sakatlıklara, rakiplerin şanslarına ve zaman zaman hakemlere bağlasa da, takımın oyun anlamında bir ilerleme kaydettiği görülmedi. Üstelik Sergen Yalçın, Alanyaspor mağlubiyetinden sonra, "Bundan önceki maçların sorumluluğunu ben alıyorum. Ancak bu maçın sorumluluğunu ben almıyorum. İsteksizlik, çaba göstermemek, kötü mücadele. Bunların sorumluluğunu ben almıyorum" ifadelerini kullanarak topu tamamen oyunculara attı ve camiada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

TARAFTAR SERGEN YALÇIN'DAN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Beşiktaş camiası da bu kötü gidişe sessiz kalmıyor.

Belki de Beşiktaş tarihindeki en büyük taraftar desteklerinden biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebeği olan Sergen Yalçın'ın, takımın oynadığı kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en büyük beklentisi durumunda. Futbolcuların olduğu kadar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oldukça formsuz bir dönemden geçtiğine inanan taraftar sayısı hiç de az değil ve artık daha net kararlar ve daha etkili bir çözüm bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınFutbol
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