Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,826.60
ALTIN
711.79
DOLAR
12.39
STERLİN
16.55
EURO
13.90
Kayak Odası Teleski ve Telesiyej 4 Yıllığına Kiraya Veriliyor
Kayak Odası Teleski ve...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
15 Zabıta Memuru Alınacak
15 Zabıta Memuru Alınacak
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 

Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2021 Çarşamba 15:10
0 Okunma
Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile geçirdi. Mesut Özil, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle idmanda yer almadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOlympiakos Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Montella: Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum
Montella: Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum
Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor’u
Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor’u
Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak 
Fenerbahçe, Olympiakos’a konuk olacak 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans