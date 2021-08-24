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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı

Türkiye - Finlandiya: 3-0

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ağustos 2021 Salı 09:39
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı

SALON: BT Arena

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, İlkin, Meliha)

FİNLANDİYA: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Madsen, Alanko, Laaksonen (L) (Kylmaaho, Kokkonen, Penttila (L), Heikkiniemi, Öhman, R.Madsen)

SETLER: 25-19, 25-12, 25-15

SÜRE: 72 dakika (24', 21', 27')

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 4'üncü maçında Finlandiya’yı 3-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı ve son karşılaşmalar öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt 16 sayıyla en skorer isim olurken; ona Zehra ve Tuğba 9, Hande ve Eda 6, Meryem ve Cansu 3, Yasemin ve Meliha 1 sayıyla eşlik etti. 

Türkiye, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki son maçında yarın TSİ 17.30’da Hollanda ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFinlandiyaVoleybolKadınFilenin Sultanları
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