Federasyondan yapılan açıklamaya göre UEFA A 26, UEFA B 43-44-45-46 gruplarının ilk aşama eğitimleri Antalya'da gerçekleştirildi.

Programlara katılan aday antrenörler ikinci etaplar başlayana kadar kulüplerde program konularıyla ilgili pratik yaparak staj dönemlerini tamamlayacak. Öte yandan çevrim içi eğitimlerle aday antrenörlerin gelişim süreçleri de yakından takip edilecek.

Eğitimcilerin rehberliğindeki aday antrenörlerin ara süreçlerde kendilerine gönderilen saha konularını grup ve bireysel çevrim içi toplantılar ile güncellemeleri sağlanacak.

Aday antrenörler, staj dönemi süresince antrenör eğitim programı dahilindeki saha konularını kulüplerde deneyimleme imkanı bulacak ve çalışmalar esnasında yaptıkları video çekimleri sonrası yine antrenör eğitimcileri eşliğinde "fonksiyonel", "dar alan" ve "oyunun bölümleri" formatlarındaki konularla ilgili sunum gerçekleştirecek.

Saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncuların destek verdiği eğitim programları, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, programların içeriği ile ilgili "Birinci etaba gelmeden önce zoom eğitimleri ile programa hazırlanan aday antrenörler, ilk aşamada saha çalışmalarında beceri, fonksiyonel ve dar alan oyun formatlarında eğitim alıyor. Tamamen aday antrenör odaklı olan saha çalışmalarında adaylar kendi oyun kurguları ve felsefeleri üzerinden özgür bir şekilde uygulamalarını gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teorik eğitimlerle uygulamalı grup çalışmalarının interaktif bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Çetin, "İki etap arasında aday antrenörler saha çalışmalarını staj yaptıkları kulüplerde uygulama şansı yakalıyor. Kayıt altına aldıkları çalışmaları, antrenör eğitimcilerimiz eşliğinde online toplantılarla değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.