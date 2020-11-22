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Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenerek, bu sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Kasım 2020 Pazar 09:04
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Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5

14'üncü dakikada sağ taraftan Pelkas-Mert Hakan verkaçında topla en son buluşan Mert Hakan ceza sahasının dışından çektiği şutla topu filelere gönderdi. 0-1

19'uncu dakikada Halil İbrahim Pehlivan Candeias'tan aldığı topla ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci Altay'ın kontrolünde auta çıktı.

31'inci dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşu Furman kullandı. Ceza sahası içinde topa yükselen Diego Angelo, kaleci Altay'ın yürkselmemesini fırsat bilerek topu kafa ile filelere gönderdi. 1-1

36'ncı dakikada ceza sahası içinde Halil İbrahim'in Perotti'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıyı yine Perotti kullandı.

38'inci dakikada penaltı noktasına gelen Perotti topu filelere gönderdi. 1-2

47'nci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Pelkas topu Sosa'ya aktardı. Sosa sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gitti. 1-3

63'üncü dakikada Murat'ın pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Soner'in şutunu kaleci Alpay son anda kornere çeldi. 

67'nci dakikada kaleci Nordfelt ile karşıkarşıya kalan Cisse zoru başardı ve topu auta attı.

69'uncu dakikada sağ taraftan yapılan ortada top sol çaprazda Perotti'de kaldı. Ceza sahasına giren Perotti'nin şutu kalecinin solundan filelere gitti. 1-4

73'üncü dakikada Sosa'nın ortasında Serdar'ın indirdiği topu Ozan filelere gönderdi. 1-5

76'ncı dakikada Samatta kaleci Nordfelt ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı aşırtma vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGençlerbirliğiFutbolSüper Lig
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