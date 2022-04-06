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Giresunspor, Malatyaspor galibiyetiyle rahatlamak istiyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:58
Giresunspor, Malatyaspor galibiyetiyle rahatlamak istiyor

GİRESUN - GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, düşme hattıyla aralarındaki puan farkının 7’ye çıktığını belirterek Yeni Malatyaspor’u da yenip, ligde konum olarak daha rahatlayacaklarını söyledi.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, Süper Ligin 31’inci haftasında karşılaştıkları Demir Grup Sivasspor maçından 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını ancak hedefledikleri puan baremine az kaldığını kaydetti. Ligin tamamlanmasına 7 hafta kaldığını hatırlatan Önal, “31’inci hafta sonunda düşme hattına 7 puan fark attık. Bu dengenin bozulması için bizim üç maç kaybetmemiz alttaki takımların da biz kaybettiğimizde kazanmaları gerekecek. Ancak bunun gerçekleşmesine biz takım olarak izin vermeyeceğiz. Artık rüzgar bizden yana. Oynayacağımız maçlardan en iyi sonuçları alarak ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz” diye konuştu. 

'RAHAT KONUMA GELECEĞİZ'

Önal, ligin 32’nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini de dile getirerek, “Tüm deplasmanlarda olduğu gibi Malatya’ya galibiyet için gideceğiz. Rakibimiz matematiksel olmasa da alt lige düşen ekiplerden birisi. Zor maç olacak. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Disiplinli ve mücadeleci oyunumuzla sahadan galibiyetle ayrılarak ligde biraz daha rahat konuma geleceğiz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporMalatyasporGalibiyet
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