Süleyman Karadeniz, yarı finalde

Çeyrek finalde Kazakistan'dan Alishe Yergali ile karşılaştı. Karadeniz, Kazak rakibine, 8-7 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finalde Amerikalı rakibi Snyder ile saat 12.45’te karşılaşacak.
DHA
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, ilk tur müsabakasında Özbek rakibini İbragimov'u son sayı avantajı ile (3-3) yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Çeyrek finalde Kazakistan'dan Alishe Yergali ile karşılaştı. Karadeniz, Kazak rakibine, 8-7 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finalde Amerikalı rakibi Snyder ile saat 12.45’te karşılaşacak.
DHA