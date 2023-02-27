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Trabzonspor, Avcı ile en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor

Ligde Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan, Avrupa'da da 3 kupada elenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu 3 sezon içinde en fazla yenilgiyi bu sezon aldı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 11:18
Trabzonspor, Avcı ile en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 37 sezon aradan sonra kupa hasretine son veren Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 3. sezonu içerisinde en fazla mağlubiyet aldığı dönemi yaşıyor.

Ligde Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan, Avrupa'da da 3 kupada elenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski dönemlerinin uzağında kaldı.

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 116 resmi karşılaşma oynarken bu maçlarda 64 galibiyet, 32 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunda 34 resmi maçta 3 mağlubiyet, 2021-2022 sezonunda 47 maçta 6 mağlubiyet alırken bu sezon 35 maçta 11 mağlubiyet yaşadı.

İlk sezonunda dipten Avrupa kupalarına

2020-2021 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçti.

Avcı, ligde 17. sıradan devraldığı bordo-mavili takımı tırmanışa geçirerek 71 puanla ligi 4. sırada tamamlatarak Avrupa Kupaları'na taşıdı.

Geçen sezonu şampiyon tamamladı

Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Bu sezon ligde önceki iki sezon kadar yenilgi aldı

Trabzonspor, bu sezon lig ve Avrupa kupalarında taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bordo-mavililer, ligde 22 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Önceki iki sezonda ligde Avcı ile 3'er mağlubiyetle toplam 6 yenilgi alan Karadeniz ekibi, bu sezon 22. haftada aynı sayıda yenilgi yaşadı.

Avrupa'da başarılı olamadı

Ligde 6 mağlubiyet alan Trabzonspor, Avrupa kupalarında da 10 maçta 5 yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, bu sezon ilk olarak şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda ederek gruplara kalamadı.

Daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 9 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.

Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAbdullah Avcı
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