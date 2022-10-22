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Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™in 11â€™inci haftasÄ±nda Trabzonspor, 8â€™inci dakikada Marek Hamsikâ€™in golÃ¼yleÂ Demir Grup Sivasspor'u 1-0 maÄŸlup etti. Bu skorla bordo-mavililer, puanÄ±nÄ± 21â€™e Ã§Ä±kararak ligin 2â€™nci sÄ±rasÄ±na yÃ¼kseldi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 19:28
Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

6â€™ncÄ± dakikada Sivassporâ€™da UÄŸur Ã‡iftÃ§i rakip yarÄ± sahada ceza sahasÄ± uzaÄŸÄ±ndan sol ayaÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top Ã¼stten dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±

8â€™inci dakikada saÄŸ kanatta ceza sahasÄ± iÃ§indeki Trezeguetâ€™in geriye asistinde ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki Bakasetasâ€™Ä±n vuruÅŸunda top savunmaya Ã§aparak sekti. Ceza sahasÄ± yayÄ± Ã¼zerinde topu Ã¶nÃ¼nde bulanÂ Marek Hamsikâ€™in ÅŸutundaÂ top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

16â€™ncÄ± dakikada Sivasspor ataÄŸÄ±nda rakip ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki Nâ€™Jieâ€™nin uzaktan Ã§ektiÄŸi ÅŸutta top Ã¼st diÄŸere Ã§arparak geri dÃ¶ndÃ¼.

20â€™nci dakikada Sivassporâ€™da Saba ceza sahasÄ± iÃ§indeki Nâ€™jieâ€™ye pas verdi. Topu alan Nâ€™jieâ€™nin kaleye doÄŸru vuruÅŸunda UÄŸurcan ayaklarÄ±nÄ± aÃ§arak aÃ§Ä±yÄ± kapattÄ±. Top kaleci UÄŸurcanâ€™a Ã§arparak geri dÃ¶ndÃ¼.

30â€™uncu dakikada saÄŸ kanattan geliÅŸen Sivasspor ataÄŸÄ±nda ceza sahasÄ± iÃ§indeki Yatabareâ€™nin kalenin uzak kÃ¶ÅŸesine doÄŸru vuruÅŸunda kaleci UÄŸurcan uzanarak topu dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

49â€™uncu dakikada Trabzonsporâ€™da Gbaminâ€™in pas verdiÄŸi Maxi Gomezâ€™in ÅŸutunda top kaleciden geri dÃ¶ndÃ¼.

51â€™inci dakikada Sivassporâ€™da sol kanatta topla buluÅŸan ErdoÄŸan YeÅŸilyurt'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸu kaleci UÄŸurcan Ã§Ä±kardÄ±.

87â€™nci dakikada Trabzonsporâ€™un kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Enis Bardhiâ€™nin vuruÅŸunda topu kaleci Ali ÅžaÅŸal Ã¼stten dÄ±ÅŸarÄ± Ã§eldi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma, Trabzonsporâ€™un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

TRABZONSPOR SERÄ°YÄ° BOZMADI

Trabzonspor, sahasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 29 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisini 30 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±. Rakibiyle SÃ¼per Ligâ€™deki 33â€™Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan bordo-mavililer, galibiyet sayÄ±sÄ±nÄ± 16â€™ya Ã§Ä±kardÄ±. Rakibine karÅŸÄ± evindeki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¼rdÃ¼ren bordo-mavililer,Â sahasÄ±nda Sivassporâ€™a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± 17 maÃ§Ä±n 11â€™ini kazandÄ±.Â 

HAMSIK Ä°LK GOLÃœNÃœ ATTI

Trabzonsporâ€™un tek golÃ¼nÃ¼ kaydeden Marek Hamsik bu sezonki ilk golÃ¼nÃ¼ atarken, SÃ¼per Ligâ€™de ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ilk golÃ¼nÃ¼ de Sivasspor maÃ§Ä±nda kaydetmiÅŸ oldu. Â 

TRABZONSPORâ€™UN EKSÄ°KLERÄ°

Trabzonsporâ€™un 1-0 galip geldiÄŸi Demir Grup Sivasspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda tedavileri sÃ¼ren Dorukhan TokÃ¶z, Edin Visca, Serkan Asan, Emrehan Gedikli, Bruno Peres ve Djaniny Semedo kadroda yer almadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve 2 maÃ§ cezalÄ± olan Yusuf YazÄ±cÄ± da kadroda yer almayan oyuncular arasÄ±nda yer aldÄ±.

ABDÃœLKADÄ°R YEDEK KULÃœBESÄ°NDEÂ 

BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan ve tedavi sonrasÄ± idmanlara Ã§Ä±kan AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r yedekte baÅŸladÄ±.Â Ã–mÃ¼r, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Umut Bozokâ€™un yerine oyuna girdi.

EREN CEZALI

Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda kart sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan oyunculardan Eren ElmalÄ±, sarÄ± kart gÃ¶rerek cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼. ElmalÄ±, ligin 13â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda oynanacak Arabam.com Konyaspor maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SÃ¼per LigFutbolTrabzonsporDemir Grup Sivasspor
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