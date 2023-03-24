Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.062,90
ALTIN
1.223,66
DOLAR
19,07
STERLİN
23,31
EURO
20,50
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Türkiye 4 takımıyla Avrupa voleybolunun zirvesinde

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerde mücadele edecek 8 takımın 4'ü, Türkiye temsilcileri oldu.

24 Mart 2023 Cuma 14:37
0 Okunma
Türkiye 4 takımıyla Avrupa voleybolunun zirvesinde
Ankara

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, yarı finale yükselerek Türkiye voleybol tarihine geçti.

Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi organizasyonunda tarihte ilk kez 3 takımla yarı finalde mücadele edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

Kadınlarda yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Türk derbisi oynanacak.

Fenerbahçe Opet, finale kalma mücadelesinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Halkbank temsile devam ediyor

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde de Halkbank, Türkiye adına finale kalma başarısı arayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kalmayı başaran mavi-beyazlı ekip, yarı finalde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.

Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Halkbank ve Jastrzebski Wegiel'in yanı sıra yine Polonya'dan Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ve İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımı, final mücadelesi verecek.

Halkbank, 2014 yılında da CEV Şampiyonlar Ligi finallerinde Türkiye'yi temsil etmişti.

Organizasyonda 2014'te yarı finalde Halkbank'ın rakibi yine Jastrzebski Wegiel olmuştu.

Ankara'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'de rakibini eleyerek tarihinde ilk kez finale yükselen Halkbank, finalde Rus takımı Belogorie Belgorod'a kaybederek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa VoleyboluTürk TakımlarıZirve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak
Türkiye, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Süper Lig'de gelecek 7 haftanın maç programı açıklandı
Süper Lig'de gelecek 7 haftanın maç programı açıklandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans