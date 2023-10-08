İSTANBUL

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1347 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 18,9 artarak 1 milyar 73 milyon 19 bin 778 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ile 20.00 arasında 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00 ile 05.00 arasında ve 07.00'de 1347 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı, 2 bin 89 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 117 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 699 lira 96 kuruş, en düşük 549 lira 99 kuruş olarak belirlendi.