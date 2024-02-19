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Polis kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, İETT otobüsü ve beton mikseri çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki Mescidi Selam Camii durağında yolcu indirmek için yavaşlayan Arnavutköy-Eminönü seferini yapan İETT otobüsüne, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GAD 137 plakalı beton mikseri arkadan çarptı.

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