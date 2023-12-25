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Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.

Özel sporcuların 2023'teki başarısı dünyaya örnek oldu

Özel sporcuların 2023'teki başarısı dünyaya örnek oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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