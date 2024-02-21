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Ayrıca Süper Kupa karşılaşması nedeniyle Süper Lig'in, 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak tamamlanacağı aktarıldı.

Söz konusu maddenin uygulanmaması dolayısıyla kulüplerin, transfer ettikleri futbolcuları final müsabakasında oynatabileceği ifade edildi.

FIBA Avrupa, Avrupa Ligi'ne kıta dışından bir takımın katılması fikrini desteklemiyor

FIBA Avrupa, Avrupa Ligi'ne kıta dışından bir takımın katılması fikrini desteklemiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transferlerin forma giyebileceğini duyurdu.

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