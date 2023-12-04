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Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

Süper Lig 'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe , puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

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