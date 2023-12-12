İstanbul

Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

Anadolu Efes: 81 - Fenerbahçe Beko: 80 Anadolu Efes: 81 - Fenerbahçe Beko: 80

Sonuçlar

Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1

Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3

İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Puan durumu


 

16. hafta

15 Aralık Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17 Aralık Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

Kaynak: AA