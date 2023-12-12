İstanbul
Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
Sonuçlar
Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1
Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3
İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1
RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0
Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1
Puan durumu
16. hafta
15 Aralık Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
16 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
17 Aralık Pazar:
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)
16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)Kaynak: AA