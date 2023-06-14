Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığınca açıklanan ve Suriye'nin kuzeyinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, teröristlerce hafta sonu Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyona SİHA'lar da destek verdi.

İlk belirlemelere göre yapılan atışlar sonucu 41 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonda, yerli ve milli üretim mühimmatlarla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar'a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken operasyonlar sonucu hafta sonundan bu yana Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi.

AA