TFF'den yapılan açıklamada kurul, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Al Musrati için yapılan itirazının incelendiğini, ceza tayini bakımından bir isabetsizlik olmadığını belirterek 2 resmi müsabakadan men cezasının onandığını duyurdu.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin blok cezalarının yanı sıra seremoniye hakem ve futbolcu sayısından fazla çocuk alınması sebebiyle verilen 112 bin liralık cezaya yaptığı itirazların da reddedildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 400 bin liralık para cezasının da onandığı ifade edildi.