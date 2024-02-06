Ankara

CNN'in haberine göre, Amerikalı bilim insanları, kanser ve yaşlanma gibi olumsuzluklarla ilişkilendirilen serbest radikal grupların, tardigradları "fıçı hali"ne geçirdiğinden şüphelendi.

Hipotezlerini test etmek için tardigradların üzerine peroksit damlatan bilim insanları, oksijen radikallerinin "sistein" amino asidine bağlanarak tardigradlara "fıçı haline geçme" sinyali verdiğini tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Amanda Smythers, önceki çalışmalarda, tardigradların serbest oksijen radikallerinden korunmak için "fıçı haline" geldiği varsayılırken, yeni çalışmada geri döndürülebilen süreç sayesinde türün zorlu şartlarda hayatta kaldığını aktardı.

Bilim insanları, sonuçların, koruyucu bir kabuk oluşturabilecek itfaiye teçhizatı veya kemoterapi ilaçlarının üretiminde kullanılabileceği bilgisini paylaştı.

Araştırmanın sonuçları, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

Tardigradlar, "fıçı hal"ine girdiğinde 8 bacağını ve kafasını gövdesine gömüyor

Tatlı ve tuzlu sular, nemli bitkiler ve kumda yaşayan tardigradlar, aylarca sıfırın altında 190 derece soğukta, yüksek tuz derişiminde, vakumda ve uzayda hayatta kalabiliyor.

Normal boyutları 0,5 ila 1,5 milimetre olan tardigradlar, "fıçı hal"ine girdiğinde 8 bacağını ve kafasını gövdesine gömüyor, vücutta depoladığı su miktarını azaltıyor ve metabolik faaliyetlerini normal düzeyin yüzde 1'ine düşürüyor.