İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli adliyede İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli adliyede

Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Polat'ın getirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA