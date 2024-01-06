Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Polat'ın getirilmesi kararlaştırıldı.Kaynak: AA
Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına, Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Polat'ın getirilmesi kararlaştırıldı.Kaynak: AA
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