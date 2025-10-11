İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde 'İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende ödülü TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker teslim aldı.

İnovaLİG 2025 kapsamında verilen ödül, şirketlerin inovasyonu kurum kültürüne entegre etme düzeyini esas alan değerlendirmeler sonucunda takdim edildi.

TAV Havalimanları'nın inovasyon yönetimine katkısı, inovasyon ağının etkinliği ve bu yaklaşımın kurum içinde yaygınlık düzeyi ödülde belirleyici oldu.,

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

İnovaLİG programı, Türkiye'deki firmaların inovasyon performanslarını değerlendirerek her yılın 'İnovasyon Şampiyonları'nı belirliyor. Dünya genelinde 7 bin 500'den fazla firmanın katılım sağladığı programda, inovasyonu sürdürülebilir ve sistematik bir yönetim anlayışı haline getiren şirketler ödüllendiriliyor.

- 'İnovasyon, kurum kültürümüzün doğal bir parçası'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, tüm yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunmak, çevresel etkileri azaltmak ve operasyonlarını daha verimli hale getirmek için çaba sarfettiklerini belirtti.

İnovasyonu sadece yeni fikir üretmekten ibaret görmediklerinin altını çizen Öker, şu değerlendirmeleri yaptı:

'Bizim için inovasyon, yalnızca yeni fikirler üretmek değil, aynı zamanda çalışma biçimimizin ve kurum kültürümüzün doğal bir parçası. Bu anlayışı adım adım güçlendirmek, her gün yaptığımız işe daha fazla yenilik katmak için çabalıyoruz. 'İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmemiz, bu çabanın karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Bu ödül, geleceğin havalimanlarını tasarlarken hep birlikte attığımız adımların anlamlı bir yansıması bizim için.'