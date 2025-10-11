İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimlerinde kazanan adaylar düzenlenen törenle mazbatalarını teslim etti.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın Bölge Temsil Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, seyahat acenteleri, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin 34 farklı noktasında 1-7 Ekim'de yapılan BTK seçimlerinde kazanan adaylar ve yönetimlere giren temsilciler belli olurken, etkinlikte mazbatalar sahiplerine takdim edildi.



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmasında, BTK seçimlerinin Türkiye'nin dört bir yanında şimdiye kadar görülmemiş düzeyde yüksek bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Bağlıkaya, 5 bini aşkın seyahat acentesinin seçimlerde oy kullandığını vurgulayarak, 'Daha önceki seçimlerde görülmemiş büyüklükteki bu seçim katılımı üyelerimizin TÜRSAB'a verdikleri önemin de ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi. Hemen her bölgemizde birden çok adayın göreve talip olması da TÜRSAB'daki demokratik anlayışın bir yansıması oldu.' şeklinde konuştu.

Seçimlerdeki yüksek katılımı 'demokrasi şöleni' olarak tanımlayan Bağlıkaya, TÜRSAB'ın seçilmiş organları olarak, seçimlerin, adil, hukuka uygun, şeffaf ve sorunsuz geçmesi için çok dikkatli davrandıklarını kaydetti.

- 'Bizim için seçimlerin sağlıklı ve adil yapılması esastı'

Bağlıkaya, seçimlerin mevzuatlara uygun olarak tamamlandığını dile getirerek, 'Seçilen herkes şaibeden uzak, kurallara uygun yapılan oylamalarla hak ettiği oyu aldı. Bizim için kimin seçildiğinden çok seçimlerin sağlıklı ve adil yapılması esastı. Gururla söyleyebilirim ki bu hedefimize ulaştık. Hepiniz hak ettiğiniz için, üyelerimiz sizleri tercih ettiği için buradasınız. Hepinizi tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.



- 'Birlikte daha büyük işleri başaracağız'

TÜRSAB'ın sıradan bir meslek birliği olmadığını, tarihi sorumluluğu olan bir kurum olduğunu kaydeden Bağlıkaya, kuruluşundan bu yana geçen yarım asrı aşkın sürede Türk turizminin her dönemine damgasını vurmuş, yön vermiş, öncülük etmiş bir kurumun çatısı altında olduklarına işaret etti.

Bağlıkaya büyük bir mirasın emanetçileri olarak her bir kararlarında ve adımlarında bu tarihi sorumluluğu taşımak durumunda olduklarına vurgulayarak, 'Her bir bölge başkanımız, her bir yönetim kurulu üyemiz bulunduğu şehirde, bulunduğu bölgede, Türk turizminin sesi, seyahat acentelerimizin ve turizm sektörünün savunucusu, TÜRSAB'ın elçisi konumundadır. Sizlerin gayretiyle, özverisiyle, sahadaki varlığıyla, Birliğimiz ayakta durur güçlenir ve büyür. Birlikte daha büyük işleri başaracağız.' diye konuştu.

- 'Proje bütçe tahsisini artırarak sürdüreceğiz'

Bölge Temsil Kurullarının yaptıkları çalışmalarda ellerini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerinin de altını çizen Bağlıkaya, şunları kaydetti:

'Geçmiş dönemlerde BTK'larımız için uygulamaya başladığımız proje bütçe tahsisini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz. Yine bölge temsil kurullarımızı ilgilendiren bir diğer önemli başlık BTK ofislerimiz ile ilgili. Bildiğiniz gibi geçmiş dönem borçları nedeniyle bankaların mülkiyetine geçen TÜRSAB Genel Merkez binamızı Olağanüstü Genel Kurul'da sizlerden aldığımız yetkiyle yeniden birliğimize kazandırdık.

Benzer şekilde bölge temsil kurulu ofislerimizi de birlik mülkiyetine geri aldık. Deprem bölgesindeki seyahat acentelerimizden 2025 yılı için aidat alınmaması yönündeki talebimizi sayın cumhurbaşkanımıza arz etmiştik. Bu talebimizin alt komisyondan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alındığını öğrendik. Düzenlemenin yakın zamanda onaylanmasını beklediğimizi de sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.'



Bağlıkaya, Türk turizmini daha da ileri taşıyacak yeni projelere, yenilikçi fikirlere imza atılacak yeni bir döneme odaklanma zamanının geldiğine dikkati çekerek, 'Her bir ferdi ile bu kocaman aileyi birlikte bir arada tutma görevi ise hepimize düşüyor. Birlikte çalışacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki TÜRSAB'ın gücü üyelerinden, üyelerinin gücü de TÜRSAB'dan gelir.' diye konuştu.



