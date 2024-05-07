Meksiko

Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma ve Ortak Refahı Arttırmanın Aracı Olarak Ticaret" başlıklı 3. oturumunda konuştu.

İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerini anımsatan Kurtulmuş, bu kapsamda Hamas'ın, Mısır'ın ve Katar'ın inisiyatifleri, Türkiye'nin de telkinleriyle ateşkes konusunda ortaya konulanları kabul ettiği ve ateşkesi imzalamak üzere hazır olduğuna yönelik bilgiyi aldığını anlattı. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Ancak İsrail hükümetinin bu konuda acilen karşılık vermesi ve bütün insanlığın beklediği, bütün uluslararası camianın beklediği bir acil ateşkesin derhal sağlanmasını temin etmemiz gerekir. Bu çerçevede MIKTA ülkeleri parlamento başkanları olarak hem parlamentolar düzeyinde inisiyatif almak hem de hükümetlerimizi harekete geçirerek, İsrail hükümetine baskı yaparak bu barışın bir an evvel sağlanması, böylece 7 aydır bütün insanlığın ortak acısı olan Gazze'deki bu insani dramın sona ermesi, yıkımın sonlandırılması ve bu acil ateşkesin kalıcı bir barışa dönmesi için biz de uluslararası camianın bütün kurumlarını hayata geçirmemiz gerekir. Temennimiz odur ki İsrail hükümeti de inadından vazgeçerek bir an evvel bu barış görüşmesinde olumlu adım atar ve öncelikle acil ateşkesin sağlanması, hızlı bir şekilde insani yardımların da ulaştırılması mümkün olur."

"(Kalkınma Yolu) Bölgesel barışa da imkan sağlayacak önemli bir mekanizma olacak"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Batı eksenli üretimin artık yavaş yavaş yeni yerlere, yeni üretim merkezlerine kaydığını ve buna paralel olarak da yeni ticaret yollarının gelişmekte olduğunu belirterek, "Yine Türkiye olarak bizim de içinde olduğumuz ve henüz başlangıç safhasında bulunan, Körfez ülkeleri, Irak ve Türkiye'nin üzerinden geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi de hem büyük bir transit proje hem büyük bir ticaret ortaklığı hem de ülkeleri birbirlerine yaklaştıran bir proje olmanın ötesinde, bölgesel barışa da imkan sağlayacak önemli bir mekanizma olacaktır." diye konuştu.

Uluslararası finansmanın ve uluslararası üretimin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüleceği, kurala dayalı yeni bir küresel ticaret sistemine ihtiyaç olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gücü olanların sadece kendi istedikleri gibi kuralları değiştirdikleri ve yönlendirdikleri bir sistem değil; herkes için uluslararası ticaretin kuralının eşit olduğu, uygulanabilir bir küresel sistemin ortaya konulmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda MIKTA ülkelerinin önemli bir fonksiyon icra edeceğini, özellikle 'kazan kazan' prensibi çerçevesinde dünyada yeni ticaret imkanlarını geliştirerek dünya ekonomisinde adil bir dağılımın sağlanmasına katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Bunun için ikili işbirliklerimiz önemli olduğu gibi çok taraflı ticari iş birliklerimizin de gerçekten güçlendirilmesinin fevkalade yararlı olacağını; bu anlamda dünya ticaretine ve dünya siyasetine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Dünya ticaretinin kurala dayalı bir şekilde yürütülmesinin, aynı zamanda barışa dayalı bir dünya sisteminin kurulabilmesi için de önemli olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, temsil kabiliyeti ve ekonomik gücü yüksek MIKTA ülkelerinin gelecek dönemde, ticaret alanındaki farklılıkları ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

TRT Haber’in sorularını yanıtladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı oturumlarına verilen arada TRT Haber’in gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.

MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısının oturumları devam ederken Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğine ilişkin bilgileri aldıklarını ve üçüncü oturumdaki konuşmasına başlarken bu konuyu gündeme getirdiğini söyleyen Kurtulmuş, “MIKTA önemli bir uluslararası platform. Bütün uluslararası platformlarda biz, acilen İsrail hükümetinin bu ateşkesi kabul etmesi ve bundan sonra kalıcı ve adil bir ateşkesin sağlanabilmesi için müzakerelerin sürdürülmesi ama eş zamanlı olarak da artık nefes alma kabiliyetini yitirmiş olan Gazze Şeridi'ndeki 2 milyona yakın insana da süratli bir şekilde insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için çağrılarımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Toplantıda, MIKTA üyesi ülkelere, “İsrail hükümetine siz de parlamento başkanları ve ayrıca ülkelerinizin yöneticileri olarak baskı yapın ve bir an evvel bu ateşkes teklifi kabul edilsin. Hiç olmazsa şu insani dram bir sona ersin, bir nefes alınsın.” çağrısı yaptıklarını dile getiren Kurtulmuş, İsrail hükümetinin ateşkese ikna edilmesi, zorlanması ve ateşkesin temin edilmesi gerektiğini vurguladı.