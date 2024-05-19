Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de mücadele veren Gaziantep Polisgücü'nün maçını izlemek için Konya'ya gelen Karakan, soruları yanıtladı.

Sadık Karakan, Karatay ilçesi Saraçoğlu Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türk temsilcisinden başarı beklediklerini dile getirerek, "Türkiye Hokey Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda dereceye giren kulüplerimiz, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'de oynamaya hak kazandı. Burada İtalya, Hırvatistan, Slovenya'nın aralarında yer aldığı 7 ülkeden şampiyon var." dedi.

Avrupa Hokey Federasyonunun organizasyonunda mücadele eden Gaziantep Polisgücü'nün iyi bir takım olduğunu aktaran Karakan, şunları kaydetti:

"Buradaki şampiyonada Türkiye'yi, Gaziantep Polisgücü temsil ediyor. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, çok iddialı bir kulübümüz. Daha önce Avrupa'nın şampiyon kulüplerine çok farklı skorlarla mağlup olan kulüplerimiz, şu anda şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu, hokeyin Türkiye'de çok geliştiğini gösteriyor. Bunun yanında diğer kulüplerimiz de var. Kadınlar, Alanya'da yine Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılacak. Hırvatistan'da bir kulübümüz Türkiye'yi temsil ediyor. Bir kulübümüz, Polonya'da temsil ediyor. İsveç temsilcisini 7-2 mağlup etti. Hırvatistan'da Nizip Zeugma takımımız, Danimarka şampiyonunu 5-1 mağlup etti. Buradaki temsilcimiz Gaziantep Polisgücü, Grammarians'ı 7-0 yendi. Onlardan şampiyonluk bekliyoruz. Buna gönülden inanıyoruz."

Sadık Karakan, Kulüpler Avrupa Şampiyonası Klasman 1'e 7 takımın mücadele ettiğini anlatarak, "Burada bu 7 takım 2 gruba ayırıldı. Bu grupların ilk ikileri, play-off maçlarına çıkacak. Çapraz eşleşmeler olacak. Bütün ülkeler birbirleriyle maç yapmış olacak. Böylece buranın şampiyonu belirlenmiş olacak. Organizasyon 4 gün sürecek. Burada kupa seremonisi olacak." ifadelerini kullandı.