Haber: Damla Oya Erman

Bu tesadüfi buluşma, Kacie'nin hayatını ve kariyerini tamamen değiştiren bir dönüm noktasıydı.

Kacie, Floransa'nın bir caz barına girdiğinde yalnızdı. İçeriye tek bir şarkı dinlemeye gideceğini düşünüyordu, ancak heyecanını bastırmaya çalışıyordu. Kulüp karanlık ve kalabalıktı, bazı duvar lambaları ve neon işaretler insanları içki içerken, dans ederken ve sohbet ederken aydınlatıyordu. Müzisyenlere bile bakmadan önce, Kacie'nin gözleri barda oturan uzun boylu bir adama ilişti.

"İçeri girdim ve o oradaydı," diyor Kacie. "Göz göze geldik."

"Merhaba," dedi yabancı, gülümseyerek.

"Ciao," yanıtladı Kacie ve özür dilercesine ekledi: "Bu kadar İtalyanca biliyorum işte."

Kacie için bu, 2018 yılının Ekim ayıydı. Kacie, 24 yaşındaydı ve ilk kez İtalya'ya ve ilk kez tek başına seyahat ediyordu. Bu heyecan verici ve korkutucu bir deneyimdi.

"New York'ta profesyonel bir dansçıydım," diye açıklıyor Kacie. "Çok yorucu bir kariyerdi - çok fazla toksisite, çok fazla reddedilme, çok fazla siyaset devreye giriyordu - ve biraz sıkışmış, biraz mutsuz, biraz - sadece durağan hissediyordum."

Kacie günlerini seçmelere katılarak, gösteriler için seyahat ederek ve bir giyim mağazasında ikinci iş olarak çalışarak geçiriyordu. Bir mola ihtiyacı vardı ve İtalya'ya olan "çekimini" uzun süredir hissediyordu ve bir İtalyan tatili hayal ediyordu.

"Sürekli 'Biriyle gitmeyi bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim' diyordum. Ve sonra yıllarca bekledim. Ve sonra bir gece - saat iki buçukta - 'Ne için bekliyorum?' dedim. Hayat çok kısa." Ve tek başına bir İtalya seyahati ayarladım."

Kacie, çoğu zamanını Roma ve Venedik'te geçirmeyi planlıyordu ve sadece birkaç gününü Floransa'da geçirmeyi düşünüyordu. Ancak yolculuktan önce, çalıştığı mağazadaki bir müşteri ile sohbet etmeye başladı. Bu kadın, beş yıl boyunca Floransa'da yaşamış ve Toskana şehri hakkında övgüler yağdırmış, Kacie'yi Floransa dönemine bir ekstra gün eklemeye ikna etti.

Ve işte Kacie ve İtalyan yabancının aynı akşam jazz kulübünde bulunmasına yol açan buydu.

"Gerçekten onu dinlediğim için çok mutluyum," diyor Kacie. "Aslında Floransa'ya ilk geldiğim gece tanıştığımız geceydi, orada olmam gereken erken günde buluştuğumuz ilk gündü."

Kacie ve Dario, caz barında tanıştıktan sonra birkaç gün boyunca birlikte geçirdi. Dario'nun işte çalıştığı her gece saat 11'de serbest olduğu ortaya çıktı ve her gece Kacie ile buluşurdu. Kacie'nin hafızasında yer eden anılar arasında Floransa'nın Ponte Vecchio köprüsüne oturup sabaha kadar sohbet ettiği bir akşam da vardı. Kacie, sanki bir filmdeymiş gibi hissediyordu - her milenyumun favorisi "The Lizzie McGuire Filmi" ile klasik Florentine romantizm "A Room with a View" arasında bir yerde.

Ardından, iki gün doldu ve Kacie seyahatinin bir sonraki ayağını sürdürmek zorundaydı. Hala bir film gibi görünüyordu - sadece bu kez mutlu bir sonun kesin olmadığı belirgin değildi.

"Trene bindim ve o platformda ayakta duruyordu. Ve trene bakıyordum ve çok üzgündüm," diyor.

Tren istasyonundan uzaklaştığında, Kacie gözyaşlarını sildi ve New York'taki en iyi arkadaşına mesaj attı.

"Floransa'da gelecekteki kocamı tanıdım," diye yazdı. "Beni bu adama evlendireceğim. Onu bir daha görmeyeceğim."

Arkadaşı onu teselli etmeye çalıştı.

"Roma'ya gidiyorsun," yazdı. "Bir gladyatörle tanışacaksın!"

Ancak Kacie'nin Dario ile yaşadıklarının yerine başka bir şeyin konulamayacağını biliyordu.

"Hiç konuşmayı bırakmadık. Her gün FaceTime yapıyorduk," diyor.

Bu, Kacie'nin ABD'ye döndüğünde de devam etti. Ve çok geçmeden, Dario New York'u ziyaret etmek için bir seyahat planlıyordu.

Dario ve Kacie'nin birlikte olmak istedikleri belli olmasına rağmen, bu uzun mesafeli bir ilişkiye dönüşmedi. İki kişi, zaman dilimleri ve yoğun işleri ile başa çıkmak zorunda kaldı, ancak birbirlerini ne zaman ziyaret edebilseler, bunu yapmaya çalıştılar.

Eylül 2019'a gelindiğinde, Dario tekrar New York'u ziyaret etmek için geri döndü.

"Neden buraya taşınmıyorum?" diye önerdi. Şehrin canlılığını ilk bakışta sevmişti ve kendini orada görebiliyordu. Restoran sahnesi inanılmazdı. Bir iş bulabilir ve vizeyi düzenleyebilirse, ideal senaryo gibi görünüyordu.

Kacie de öyle düşündü, bu yüzden Dario çevresinde soru sormaya başladı. Sonunda Brooklyn'deki bir İtalyan restoranında şef olarak işe alındı. Birkaç ay belirsizlik içinde kaldıktan sonra vizesi onaylandı.

"O ana kadar her seferinde vedalaşmak zorundaydık ve bu, birbirimiz için bu haftayı geçirdik ve bu konuda sona erdiğini biliyorduk," diyor Kacie. "Havaalanında veda etmek kötüydü. Kurtarılması bir hafta kadar sürerdi."

Ancak şimdi havaalanı vedaları geçmişte kalmıştı.

"Gerçekten heyecan vericiydi," diyor Dario.

Kacie ve Dario, birlikte üç ay boyunca New York'ta geçirdiler, aynı ülkede ve aynı şehirde olmanın mutluluğu içindeyken.

Sonra pandemi geldi. New York City'nin sahne sanatları ve restoran endüstrisi durma noktasına geldi. Evde sıkışıp kalan Kacie ve Dario, birbirlerinde teselli ve destek buldular.

Kacie'ye göre, bu zor zamanlarda "birçok gümüş kenarı" buldular. Dario, Kacie'ye nasıl makarna yapılacağını öğretti. Kedilerine baktılar. Uzun akşamları sohbet ederek geçirdiler.

Ancak 2020 ilerledikçe, çiftin üzerlerinde bir son tarih olduğunun farkındaydı. Dario'nun vizesi Aralık ayında dolacak ve pandeminin etkisiyle yenileme imkansız hale gelmişti.

Kacie ve Dario için, uzun mesafeye geri dönme, evlilik veya İtalya'ya taşınma gibi üç geçerli seçenek görünüyordu. Uzun mesafeye dönmek, havaalanı vedalarının geri dönmesi anlamına gelecekti, ikisi de istemeyecekleri son şeydi. Ve Kacie ve Dario evlenmenin geleceklerinde olduğunu düşünseler de, o an için doğru olmadığını hissetmiyorlardı. Bu da İtalya'ya taşınmayı bırakıyordu.

Kacie, New York'taki kariyerini düşündü. Performans yapmak masadan kalkmıştı ve geri dönüş tarihi belirli değildi. Ve arkadaşları sosyal medyada dans etmeyi ne kadar çok özlediklerini düzenli olarak paylaşırken, Kacie yalnızca günlerinin seçmelere ve belirsizliğe artık "rahatlama" hissiyle geçtiğini hissetti.

"Bu gerçekten büyük bir uyanış çağrısıydı," diyor. "Bir performans sanatçısı olarak biraz geri adım atmalıyım noktaya gelmiştim."

Bunun üstüne, Kacie'nin New York'taki daire kirası dolmuştu. İtalya'ya taşınmanın tam zamanıysa, işte bu şimdiydi.

"Her şey bir araya geldi," diyor.

AA