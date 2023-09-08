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Zoltan Nagy'nin kaptanlığındaki Macaristan'ın kadrosunda ise Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule yer alıyor.

Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek eşleşmede kaptan Bora Gerçeker'in seçtiği beş oyuncu Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu nun açıklamasına göre, şubat ayında ENKA Spor Kulübü'nde gerçekleşen karşılaşmada Slovenya'yı 4-0 yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselen Türkiye'nin, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı serideki kadrosu duyuruldu.

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