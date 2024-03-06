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Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Yunanistan'dan da eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilecekleri belirlenen söz konusu terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK /KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen örgüt üyelerinin illegal yollardan Yunanistan'a geçtikleri tespit edildi.

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