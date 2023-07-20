İSTANBUL- Çağatay Ulusoy’un Peyami karakterine hayat verdiği, yeni bölümleri merakla beklenen Terzi’nin 2. sezonundan ikinci fragman ve görseller paylaşıldı. İlk sezonunuyla heyecanı dorukta bırakan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Salih Bademci, Şifanur Gül, Olgun Şimşek, Ece Sükan ve Evrim Alasya gibi isimlere yeni sezonda Berrak Tüzünataç da Cemre karakteriyle dahil oluyor.

Terzi’nin ikinci sezonunda, Esvet ve Dimitri’nin evliliğiyle hayatı alt üst olan Peyami, diğer yandan annesini bulmaya adım adım yaklaşıyor. Peki hayatını düzene sokmak, bunun için de her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalan Peyami, yeniden doğmaya hazır mı?

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı Terzi’nin 2. sezonu 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL