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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a verilen 200'er bin liralık para cezalarının ise kaldırıldığı ifade edildi.

Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş 'a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle uygulanan men cezasının 2 müsabakadan 1'e indirildiği aktarıldı.

TFF 'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Fred 'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men cezasının 2'ye indirildiği belirtildi.

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