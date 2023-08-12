Doğada kendiliğinden yetişen madımağı toplamak amacıyla kadınlar, yaz aylarında yaylalara çıkıyor.

Sabah erken saatlerde hasat edilen madımağın yıkanıp ayıklandıktan sonra yemeği yapılıyor.

Lezzeti dolayısıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olan, konservesi de yapılan madımak, kış ayları için paketlenerek dondurucularda saklanıyor.

Ev hanımı Şennur Aymak (50), madımağın doğada kendiliğinden yetiştiğini, yaylalardan mevsiminde toplandığını söyledi.

Aymak, "Genellikle pişirip günlük tüketiyoruz. Madımağın konservesini de yapıyoruz ve derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Özellikle kış aylarında misafirlere madımak ikramı, gelene değer verildiğinin nişanesidir. Bu yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol bol madımak topladık." dedi.

AA