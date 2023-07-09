İl genelinde sağanak nedeniyle bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar suyla doldu, heyelanlar meydana geldi.

Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınında bulunan rögarlar tıkandı, su baskınları yaşandı. Söz konusu alanda ekiplerin rögar temizleme çalışmaları sürüyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Doğançay Çamlık Küme evlerinin bulunduğu noktada şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Yöre sakinlerinden 65 yaşındaki Mehmet Karamanlı, AA muhabirine, heyelan olduğunda ırmak kenarında bulunduğunu söyledi.

Heyelanı görenlerin bağırması üzerine hemen bulunduğu yerden uzaklaştığını anlatan Karamanlı, "Eve doğru su doldu. Hemen müdahale ettik. Ağaç koyduk, suyu ırmağa doğru verdik." ifadelerini kullandı.

Karamanlı, heyelanın ardından ilgililerin olay yerine geldiğini belirterek, "İş makineleri geldi, kaymakam geldi. Burayı açtılar. Şimdi gelip yapacaklar. Çok aşırı su geldi." diye konuştu.

Doğançay Çamlık mevkisindeki bazı tarlalarda toprak kayması sebebiyle mahsuller de zarar gördü.

Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi yolu da heyelan nedeniyle taş ve hafriyatla doldu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, DSİ ve Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Çok şükür, şu anda bir sıkıntımız yok"

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de de yağış yüzünden Galomad mevkisinde yer alan Koşan Deresi taştı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, taşkının ardından belediye ekiplerinin hemen olaya müdahale ettiğini söyledi.

Uzungöl- Galomad yolunun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldığını anlatan Tok, "İş makinelerimiz olay yerinde temizleme çalışmalarına devam ediyor. Çok şükür, şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

"Lütfen dere yataklarından uzak durup dikkatli olalım"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, bölgemizde bugün ve yarın şiddetli yağış beklenmekte olup tedbirli olmanız önem arz etmektedir. Sel, su baskını, heyelan riskine karşı tüm kurumlarımızla birlikte 18 ilçemizde tedbirlerimizi aldık. Lütfen dere yataklarından uzak durup dikkatli olalım."

Öte yandan kentte sağanak nedeniyle hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı uçuşlarda gecikme yaşanıyor.

AA