Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer alırken az sayıda taraftar, takımlarına destek verdi. Konuk takım tribününde ise 3 taraftar yer aldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Nicolas Pepe, Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, forma giyemedi. Corendon Alanyaspor'dan kadroya katılan Umut Güneş ilk kez maç kadrosuna alınırken, sakatlıktan çıkan Jens Stryger Larsen de kadroda yer aldı.

Ligin ikinci haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Mısırlı oyuncu, sakatlığının düzelmesinin ardından ilk kez 11'de görev yaptı.

Hırvat teknik adam sadece Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Trezeguet'i 11'de sahaya sürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.