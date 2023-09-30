Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

90+4. dakikada Onuachu'nun pasıyla ceza alanına hareket eden Fountas'ın düzgün vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, sol köşesine uzanarak top çıkardı.

90+1. dakikada savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür'den önce kalesini terk eden Erdem Canpolat, ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

88. dakikada Emre Taşdemir'in pasında, yakın mesafede Görkem Bitin'in vuruşunda, Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi.

72. dakikada Midtsjö'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı gören Mendy, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

29. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Midtsjö'nun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı şutta, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.