Avcı, son zamanlarda Türk futbolu adına üzüntü verici olayların yaşandığını belirterek, "Sadece bugünle alakalı değil, genel olarak Türk futbolu adına üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm bugün ve geçen haftalarda yaşadıklarımız üzüntü verici, bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek." diye konuştu.

"Birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim"

Ekibi ile beraber futbola katkı sağlamaya devam edeceklerini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Ben ve ekibim sadece oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için devam edeceğiz. Bence en önemlisi futbolun paydaşları olarak birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim. Birbirimize olan saygıyı daha da artırırsak, hoşgörülü olursak daha iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Hepimiz üzüntü içerisindeyiz"

Gelecek maçlara odaklanacaklarını kaydeden Avcı, "Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karara bakacağız. Yarından itibaren hafta sonu oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolcularının da yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Futbolcular da aynı şekilde üzgün, buna benzer bir konuşmayı soyunma odasında da yaptım. Bu, bizim konuşmakla değiştireceğimiz bir durum değil. Biz oyunun içini geliştirirsek bunda kalacağız. Bu durumla alakalı yorumlar yapmak bizim işimiz değil. Biz bunu değiştiremeyiz ki biz sadece oyunu güzelleştirirsek, doğru bir oyun oynatabilirsek, bulunduğumuz yere değer katabilirsek, oyuncularımıza değer katabilirsek bu beni mutlu edecek. Ben konunun bu tarafında kalacağım. Bugün bitti, yarın sabah cumartesi oynayacağımız maça odaklanacağız."