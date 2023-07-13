Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesi Husunlu Mahallesi'nde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarının ekildiği araziyi gezen Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği ekimini arttırmak istediklerini anlattı.

Türkiye'de bulunan yabancı firmalara karşı çiftçileri fiyat ve kalite açısından rekabet edebilir bir seviyeye getirmek için ayçiçek tohumu verdiklerini aktaran Şahin, "Bu sene yaklaşık 18 ilimizde Trakyalı tohum firmaların üretmiş olduğu 5 bin 500 çiftçimize 60 bin dekar alanda üretim alanına sahip olmak şekliyle vermiştik."dedi.

Yerli ve milli ayçiçeği tohumunu yaygınlaştırmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Şahin, "Bu sene aldığımız verimle 7 bölgemizde de bu tohumları satmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimize yüzde 75 hibeyle bir kısmını da Ajansımız tarafından hibe edilerek yüzde 90 oranında çiftçilere hibe edip, tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını istiyoruz."diye konuştu.

Çiftçi Yılmaz Kaymaz ise ektiği ayçiçeğinin güzel gelişim gösterdiğini belirterek, "Yaprakları hiçbir zaman solmadı. Bu kadar boy yapan bir ayçiçeği göremezsiniz. Diğer yabancı firmaların ayçiçeklerine göre çok büyük bir performans sergiledi. Yerli ayçiçeğinin bu sene rekor kıracağına inanıyorum."ifadelerini kullandı.

Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı İbrahim Toruk da yüzde 100 Türk ıslahçıların geliştirdiği çeşitlerin son derece önemli olduğunu kaydetti.

AA