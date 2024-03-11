Haftanın kapanış gününde Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakayı Manisa temsilcisi 3-2 kazandı.

Ligde 26. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde lider giren Eyüpspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 1-0 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, 61 puanda kaldı.

İlk 2'ye girerek doğrudan Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden Göztepe ise deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 55'e çıkaran sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile farkı 6 puana indirdi.

İzmir temsilcisi, takipçileri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Göztepe, normal sezonun bitimine 8 maç kala üçüncü Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak ciddi bir avantaj sağladı.

Sonuçlar

1. Lig'de 26. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0

Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0

Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1

Altay-Gençlerbirliği: 0-4

Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2

Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2

Gelecek haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta, 15 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Program şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)

17 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe-Ev sahibi takım seyircisiz)

16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)