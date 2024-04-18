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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programı şu şekilde:

Haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

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