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90+3. dakikada ceza sahası içi sol kanatta son çizgiye yakın yerde topu alan Fall, pasını uygun durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı kornerde ön direkteki Omeruo'nun kafayla vurduğu topu arka direkte çizgi üzerinde Winck tamamladı ve ağları havalandırdı: 1-1.

Golün santrası yapılmadı ve devre arasına girildi.

45+7. dakikada topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

45+3. dakikada Pendikspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yükselen Halil Akbunar'ın kafayla vurduğu top, savunmadaki Winck'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'daki Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.

39. dakikada sol kanattan Romero'nun ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Görkem Bitin kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yerden sekerek üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

25. dakikada Pendikspor lu Thuram, ceza sahası dışı sağ çaprazda dar açıya rağmen kaleyi denedi. Kaleci Gianniotis, yerden gelen topu güçlükle çeldi.

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