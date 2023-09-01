İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
Yarın
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
Trendyol 1. Lig
Bugün
21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
Yarın
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.15 Manisa FK-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)
3 Eylül Pazar:
17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)
21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın
20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928 (Mersin)
20.00 Karacabey Belediyespor-Bursaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
3 Eylül Pazar
16.00 1461 Trabzon FK- Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)
16.00 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Diyarbakır)
16.00 Bitexen Vanspor-Adıyaman FK (Van Atatürk)
16.30 Ankaraspor-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
17.00 Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Nazilli İlçe)
20.00 Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor (Eseneler Erokspor)
4 Eylül Pazartesi
20.00 Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol SK (Zafer)
Kırmızı Grup:
3 Eylül Pazar
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor (Iğdır Şehir)
16.30 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor (Dağılgan)
16.30 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)
16.30 Düzcespor-Belediye Derincespor (Düzce Şehir)
17.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)
17.00 İnegölspor-Fethiyespor (İnegöl İlçe)
17.00 Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Soma Atatürk)
20.00 Menemen FK- Isparta 32 Spor (Menemen İlçe)
20.00 Denizlispor-Karaman FK (Denizli Atatürk)
AA