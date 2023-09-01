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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan 22 takım belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan 22 takım belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

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