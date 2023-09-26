Ankara

Kongre baskını soruşturmasında işbirliğini kabul eden Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson'ın soruşturmaya ilişkin bugün yayımlanması beklenen "Enough" (Yeter) isimli kitabındaki yeni iddialar ortaya çıktı.

Kitapta, Özel Kalem Müdürü Meadows'un Aralık 2020'nin ortalarından itibaren neredeyse her sabah ofisinde ateş yaktığını ifade eden Hutchinson, Meadowns'un elindeki belgeleri bu ateşe attığına ve yandıklarından emin olmak istediğine defalarca şahit olduğunu aktardı.

Hutchinson, yakılan belgelerin içeriğinin ne olduğunu bilmediğini ancak bu durumun, ofis çalışanlarının orijinal belgelerin saklanmasını ve ulusal arşive göndermesini gerektiren başkanlık kayıtlarına ilişkin federal yasa gereği bazı sorunlara yol açtığını belirtti.

Trump'ın eski avukatı ve eski New Yok Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin seçimi iptal etmek için bir yığın belgeyi kendisine gösterdiğini ifade eden Hutchinson, ardından Giuliani tarafından cinsel tacize uğradığını da iddialarına ekledi.

Hakkındaki taciz iddialarını yalanlayan Giuliani, iddiaların tamamen asılsız ve saçma olduğunu ifade etti.

Hutchinson işbirliğini kabul etmişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, 2020 Başkanlık seçimleri sonuçlarını bozma girişimlerini soruşturan Georgia eyaleti savcıları, Trump'ın Beyaz Saray'daki özel kalemi Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson’ı işbirliğine ikna etmişti.

Soruşturma çerçevesinde savcılarca, eski Beyaz Saray çalışanı Hutchinson’un işbirliği güvence altına alınmıştı.

Meadows’un yardımcısı olan Hutchinson'un, Georgia savcılarına 2020 Başkanlık seçimleri ile ilgili Beyaz Saray’da tanık olduklarına ve özellikle konu Georgia’ya geldiğinde atılan adımlara ilişkin bilgiler sunabileceği aktarılmıştı.

Cassidy Hutchinson, 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi'nin 6 Ocak Komitesine de 29 Haziran'da ifade veren önemli isimlerden biri olmuştu.

AA