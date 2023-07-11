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Gerekli hazırlıkların ardından askeri helikopter, içindeki personelle il merkezinden havalanarak Çemişgezek'e intikal etti.

Burada yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ersiz için İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep edildi.

İlçede yaşayan 57 yaşındaki Nurten Ersiz'in aniden fenalaştığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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