Son günlerde rekor sıcaklıkların kaydedildiği Tunus'ta meydana gelen orman yangınlarında 1500 hektarın üzerinde alan zarar gördü.

Özellikle Tunus'un Cezayir sınırındaki Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kentinde Malula ormanında çıkan yangın aralıklarla yaklaşık 15 gün boyunca devam etti.

Yetkililer, 12 Temmuz'da çıkan orman yangınının birkaç defa kontrol altına alınmasına rağmen şiddetli rüzgarın da etkisiyle yeniden yayıldığını ancak 27 Temmuz'da tamamen kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

Tunus'un tarım ve ormancılık alanında en önemli kentlerinden Tabarka'da yüzlerce çiftçi yangın nedeniyle büyük kayıp yaşadı.

Turizmcilikten çiftçiliğe

Orman yangınında 5 yıllık emeği kül olan 50 yaşındaki Hakim er-Ravisi, yaşadığı üzüntüyü AA muhabirine anlattı.

Yangın söndürme çalışmalarına da katılan Revisi, "5 yıl önce başkent Tunus'ta çalıştığım turizm şirketini çiftçilik yapmak üzere bırakıp memleketim Tabarka’ya geldim. Toprağa olan sevgimden dolayı yıllardır çalıştığım işten ayrılarak kendime küçük bir çiftlik kurdum." dedi.

Yangın tam bir trajedi

Bölgedeki yangını "trajedi" olarak değerlendiren Revisi, şunları söyledi:

"Geçen haftalarda Cezayir sınırına yakın ormanlık bölgede çıkan yangınları sivil savunma ekipleri söndürdü. Fakat kuvvetli rüzgarın etkisiyle soğutma çalışmaları devam ederken yangın yeniden hızla yayıldı. 4 gün süren zorlu söndürme çalışmalarının ardından yangın yüzde 90 kontrol altına alındı ama bu süre içerisinde yüzlerce çiftçi çok büyük zarar gördü."

Malula ormanındaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen sıcaklığın 49 derece gibi rekor seviyeye çıktığı 24 Temmuz'da alevlerin yeniden yayılmaya başladığını aktaran Revisi, yanması kolay olan çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangının Malula köyündeki yerleşim yerlerine ulaştığını ifade etti.

"En çok küçük ölçekli çiftlikler zarar gördü"

Ailesini, çiftlikten gelen gelirle geçindirdiğini dile getiren Revisi, şöyle konuştu:

"En çok geliri arıcılık ve tavukçuluktan elde ediyordum. İçinde 350 Dev Fransız cinsi tavuğun yer aldığı ahırın tamamı yandı. Yangında, ahşap malzemeden yapılan 94 arı kovanı da tamamen yok oldu. Arılardan kaynaklı 40 bin dinar (13,3 bin dolar), tavuklardan kaynaklı 8 bin dinar (2,6 bin dolar) civarında kaybım oldu. Ayrıca tavuk yetiştiriciliğinde kullandığım kuluçka makinamı da kaybettim."

Yangında özellikle küçük ölçekli çiftçinin zarar gördüğünü vurgulayan Revisi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Küçük ölçekli iş yapan çiftçinin maddi kaynağı kısıtlı olduğu için çoğu bankadan aldığı kredi ile iş yapıyor. Bu yüzden en çok zararı biz gördük. Kredileri ödeyebilmek için işlerimizi tekrar kurmamız lazım. Maddi destek olmadan işlerimizi tekrar düzene sokmamız imkansız. Tavuk ahırını yapmak için bankadan kredi çekmiştim. Bir gecede hepsini kaybettim. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Tunus'taki orman yangınlarında 1500 hektarın üzerinde alan zarar gördü

Tunus’ta temmuz ayının başından itibaren sıcaklığın 50 derecelere ulaşmasının ardından yetkililer orman yangınlarına karşı halkı uyaran açıklamalarda bulundu.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tuzer kentinde hava sıcaklığının gölgede 48,9 güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığını ve bunun "benzeri görülmemiş" bir seviye olduğunu belirtti.

Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak Cenduba vilayetine bağlı Tabarka kentinde Malula ormanında devam eden yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yetkililer, 19 Temmuz’da, şiddetli rüzgarın etkisiyle Malula ormanındaki yangının kontrolden çıktığını, yangının şiddetinden dolayı Cezayir'e açılan Malula Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Teria da 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde 20'nin üzerinde orman yangını çıktığını, yangınlarda 1500 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ve yangınların tümünün kontrol altına alındığını bildirdi.

AA