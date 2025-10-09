BAKÜ'DE TÜRK DÜNYASI KONFERANSI

Bakü’de düzenlenen Türkoloji konferansında, Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. yılı kutlandı. Türk dünyası, ortak alfabe ve birlik vurgusu öne çıktı.

ELNAR ÖZTÜRK / BAKÜ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMEA) ile Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde tarihi bir bilimsel konferans gerçekleştirildi. “Dünden Bugüne Birinci Türkoloji Kurultayı: Genel Türk Beşeri Bilim Düşüncesinin 100 Yılı ve Perspektifleri” başlıklı etkinlik, Türk dünyasının ortak bilimsel mirasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Türk Halklarının Bilimsel ve Kültürel Mirası Konuşuldu

Etkinlik, AMEA Riyaset Heyeti binasında düzenlendi. Konferansa AMEA Başkanı Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, akademisyenler, bilim insanları ve genç araştırmacılar katıldı. Katılımcılar ilk olarak AMEA’da Türk dünyası üzerine hazırlanan yayınlardan oluşan sergiyi gezdi.

Açılış konuşmasında Prof. Dr. İsa Habibbeyli, 1926 yılında Bakü’de düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’nın önemine dikkat çekerek, kurultayın Türk halklarının milli uyanışında tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Habibbeyli, Sovyet döneminde Türkolojinin bilinçli olarak dar bir çerçeveye indirgenmeye çalışıldığını, ancak kurultayın fikirlerinin yasaklara rağmen unutulmadığını vurguladı.

Habibbeyli ayrıca, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk dünyasını ‘bizim ailemiz’ olarak nitelendirmesi, Türk halklarına verilen en yüksek değerin ifadesidir” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Ortak Alfabe Vurgusu

Habibbeyli, kurultayın ortaya koyduğu “ortak alfabe” fikrinin, 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu’nda kabul edildiğini hatırlattı. Bu fikrin, Türk halklarının kültürel ve bilimsel entegrasyonuna katkı sağladığını belirtti.

Konferansta ayrıca, Türkoloji’nin 100 yıllık yolculuğu akademik bildiriler, video sunumlar ve tarihsel belgeler eşliğinde değerlendirildi. Prof. Nizami Ceferov, Prof. Osman Mert, Prof. Nadir Memmedli ve Prof. Adil Babayev gibi önemli isimler farklı başlıklarda sunumlar yaptı.

100. Yıl Etkinlikleri Başladı



Habibbeyli, Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. yılının görkemli bir şekilde kutlanacağını belirterek, AMEA bünyesinde Türkoloji Enstitüsü’nün kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Konferans, Türk dünyasında ortak bilimsel ve kültürel çalışmalara yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.